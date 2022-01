Giorno Memoria: Disegni, è vaccino contro l'antisemitismo

"Stiamo assistendo ad una incredibile crescita di fenomeni di antisemitismo e intolleranza, in Italia come nel resto del mondo, per questo essere qui oggi ha un valore enorme, è come se dovessimo ogni anno fare un vaccino contro queste derive". Lo ha detto il presidente della Comunità ebraica di Torino, Dario Disegni, aprendo in Municipio la cerimonia ufficiale per il Giorno della Memoria. "I dati dell'Osservatorio sull'antisemitismo - ha aggiunto Disegni - ci dicono che fenomeni inquietanti di antisemitismo e banalizzazione della Shoah sono in aumento, basti pensare alla recente e vergognosa manifestazione dei No Vax a Novara con manifestanti vestiti con camicioni a righe e stella gialla sul petto per denunciare una similitudine tra loro e i deportati nei lager. Manifestazione alla quale abbiamo risposto qualche giorno fa con la bellissima corsa 'Run for Mem' alla quale ha anche partecipato Saul Ladany, 85 anni sopravvissuto alla deportazione di Bergen Bergen e la strage degli atleti israeliani del 1972". Disegni ha concluso il suo intervento, prima del Rabbino Capo di Torino Ariel Di Porto e davanti alle autorità cittadine, appellandosi a tutti, soprattutto a chi lavora nelle scuole, alle famiglie, e a chi si occupa di arte e di sport, perché si lavori per continuare a ricordare, soprattutto pensando ai giovani, l'abominio del secolo scorso "perché nulla di simile possa più accadere".