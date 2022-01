Studenti in piazza a Torino, scontri con polizia

Disordini tra studenti e polizia in piazza Arbarello, a Torino, dove qualche centinaio di ragazzi si è ritrovato stamattina per manifestare dopo la morte di Lorenzo Parelli, il 18enne morto venerdì scorso nello stabilimento metalmeccanico Burimec, a Lauzacco, vicino a Udine. Gli studenti hanno cercato di partire in corteo, con la polizia che ha risposto con una carica di alleggerimento.