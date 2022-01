Casa: Camera di Commercio, vademecum per comprare e vendere

Per orientare i cittadini alle prese con le diverse e complesse fasi di compravendita della casa, la Camera di commercio di Torino mette a disposizione on line nuovi materiali informativi: un vademecum per gestire i rapporti con gli agenti immobiliari e la guida completa "Compri o vendi casa?" che approfondisce temi come la gestione delle trattative di acquisto, i contratti preliminari e definitivi, la tassazione. "Si tratta di informazioni aggiornate che raccogliamo con la collaborazione di tutti gli operatori del settore e che mettiamo a disposizione per accrescere la consapevolezza dei consumatori su questi temi, spesso controversi. Ci occupiamo inoltre della verifica dei requisiti degli agenti immobiliari e delle azioni di contrasto all'esercizio abusivo della professione: tutti i cittadini possono rivolgersi ai nostri uffici per avere maggiori informazioni o presentare esposti in caso di eventuali comportamenti scorretti" spiega Dario Gallina, presidente della Camera di commercio di Torino. A Torino e in provincia operano 2.679 agenzie immobiliari, in crescita nel 2021 del 14% rispetto a 10 anni fa. In Piemonte si contano 4.263 agenzie, in crescita dell'8% negli ultimi 10 anni. Ogni anno sono circa 300 i candidati che affrontano l'esame abilitante presso la Camera di commercio di Torino.