Università Torino vince torneo Europa mobilità sostenibile

L'Università di Torino ha vinto il primo torneo tra le Università europee per la mobilità sostenibile. La sfida tra 16 atenei era organizzata nell'ambito del progetto europeo U-Mob Life, finanziato dal programma della Commissione Europea Life volto a creare una rete di università impegnate nella promozione della mobilità sostenibile. Il 27 gennaio si è svolta la premiazione dei cinque migliori giocatori della squadra di UniTo. La comunità di Ateneo ha partecipato alla gara scaricando la app gratuita Muv e attivandola per tracciare i propri spostamenti sostenibili (a piedi, in bicicletta, in monopattino, in car pooling o con i mezzi pubblici) e guadagnando punti per la squadra di UniTo. Hanno giocato 1.098 membri della comunità universitaria (95% studenti) che in 2 mesi di gara hanno percorso in totale 164.783 km, una distanza pari a quattro volte l'equatore terrestre. La squadra di UniTo si è distinta anche per l'ampia partecipazione (il 49% dei giocatori di tutto il torneo erano torinesi) e per l'intensità di gioco, percorrendo oltre la metà dei 319.185 km registrati complessivamente dalle 16 università. L'81% ha preferito il trasporto pubblico, l'11% si e' mosso a piedi, il 6% ha scelto la bicicletta o il monopattino e solo il 2% ha condiviso l'auto con un altro giocatore della squadra. Complessivamente i 2.221 giocatori dei 16 atenei hanno percorso oltre 300.000 km con modalità sostenibili. Se li avessero percorsi in auto avrebbero generato 42,5 tonnellate di emissioni di CO2. "Promuovere forme di mobilità alternative all'auto implica una pluralità di azioni, incentivi, proposte e infrastrutture; e anche l'aspetto ludico può avere un ruolo positivo, coinvolgendo la comunità, stimolandone il senso di appartenenza e l'impegno per il bene comune" commenta Andrea Scagni, docente referente del Gruppo Mobilità.