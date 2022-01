Città metropolitana,scelti portavoce Torino sud e Pinerolese

La Città metropolitana, che conta nel suo territorio 11 zone omogenee, ha nominato i nuovi portavoce per Torino Sud e Pinerolese. La figura, insieme a quella del vice portavoce, ha il compito di far emergere e raccordare le esigenze dei territori all'interno delle strategie di area vasta. "Un ruolo strategico - ha sottolineato il sindaco metropolitano Stefano Lo Russo -, per favorire la vicinanza della Città metropolitana ai territori e ai loro amministratori". Per l'Area metropolitana Torino Sud, che rappresenta 18 comuni, sono stati scelti Cinzia Maria Bosso, sindaco di Orbassano, come portavoce e Stefano Napoletano, sindaco di Trofarello come vice, mentre al vertice della zona omogenea 5-Pinerolese, che riunisce 45 comuni, è stato confermato il sindaco di Pinasca Roberto Rostagno. Vice portavoce, il sindaco di Airasca Leopoldo De Riso. La prossima settimana si completeranno le nomine nelle altre zone omogenee.