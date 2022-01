No Green pass lasciano rettorato, finisce occupazione a Torino

È terminata a Torino l'occupazione del rettorato da parte di un gruppo di No Green Pass. Gli ultimi sei dimostranti sono usciti dall'ingresso di via Po - uno di loro portava una bandiera della Cub - e sono stati accolti da un centinaio di simpatizzanti di vari comitati torinesi che protestano contro le politiche del governo in materia di emergenza sanitaria. Dal presidio è stato scandito un coro contro il premier Draghi.