Pnrr: recupero Stupinigi progetto bandiera Piemonte

Il recupero del complesso di Stupinigi è uno dei progetti bandiera che la Regione Piemonte candida sui fondi del Pnrr. Lo ha deciso la Giunta, con una delibera che conferma la volontà di investire su questo grande piano di riqualificazione che, dopo quello della Reggia di Venaria, sarà il più grande per il sistema culturale e turistico piemontese "Siamo pronti a raccogliere la sfida, è un progetto ambizioso, ma abbiamo le forze per realizzarlo - affermano il presidente Alberto Cirio e l'assessore Vittoria Poggio -. Stupinigi non ha nulla da invidiare ai Castelli della Loira. E se la Reggia di Venaria ha principalmente una vocazione culturale e artistica, per Stupinigi immaginiamo una configurazione innovativa, storica e architettonica, ma anche rurale ed esperienziale. Il progetto di recupero, infatti, non coinvolgerà solo la Residenza reale, ma anche le sue cascine e le antiche botteghe". "Stupinigi è il fiore all'occhiello del nostro territorio - aggiungono il sindaco di Nichelino Giampiero Tolardo e il consigliere regionale Diego Sarno - in questi anni ci siamo impegnati, anche attraverso il Protocollo dei Sindaci, per valorizzare l'area dal punto di vista storico-artistico e come polo culturale con eventi di interesse internazionale come Stupinigi Sonic Park. Le risorse a disposizione di ogni Regione nell'ambito del bando Attrattività dei Borghi in questione sono 20 milioni, che in Piemonte saranno impiegati per il recupero dell'area della Palazzina di caccia, ma anche per creare una cittadella adiacente con negozi e attività artigianali. L'investimento complessivo previsto è di 25 milioni, 20 nell'ambito del Pnrr e altri 5 nell'ambito della programmazione del Fondo europeo di sviluppo regionale.