Damilano, diritto manifestare e regole non sono in antitesi

"Ieri purtroppo è stata un'altra giornata di scontri e violenza a Torino e credo che chiunque abbia a cuore il bene della nostra città debba mettere da parte atteggiamenti divisivi o faziosi e provare a riflettere su ciò che è accaduto. Prima di ogni riflessione sul tema, però, ritengo si debbano riaffermare due principi inalienabili in un Paese civile: manifestare è un diritto di ogni cittadino e le regole si rispettano. E sbaglia profondamente chi in queste ore sta provando a porre in antitesi questi due aspetti". Così, su Facebook, il consigliere comunale di Torino Bellissima Paolo Damilano. "Nessun corteo in movimento era stato concordato e nel momento in cui le prescrizioni della Questura vengono infrante, considerata anche la presenza in prima fila di antagonisti dei centri sociali, gli agenti hanno il dovere di intervenire con i mezzi a loro disposizione - sostiene Damilano -. Chi alza le mani su uomini e donne in divisa, tentando di sfondare un cordone, sta infrangendo la legge. E ripristinare l'ordine non è un optional, è un dovere. Questo va detto molto chiaramente".