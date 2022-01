Torino: in bici contro centro commerciale in ex Whestinghouse

In bici per le vie di borgo San Paolo, a Torino, per dire no alla realizzazione di un centro commerciale nell'area dell'ex Westinghouse. Torna a farsi sentire il comitato "EssenNon", di cui fanno parte diverse sigle ambientaliste, l'associazione Comala e alcuni centri sociali. Sono circa trecento le persone che si sono date appuntamento per la manifestazione davanti al Palazzo di Giustizia. "Essenon ci arrendessimo?" è lo slogan della manifestazione, organizzata a due settimane dalle cariche della polizia, con tanto di coda polemica sulla gestione dell'ordine pubblico. "Andiamo avanti nella nostra protesta - spiegano gli attivisti - questa è un'iniziativa che vuole sensibilizzare il quartiere sui pericoli della cementificazione. Ci troviamo davanti all'ennesimo centro commerciale mentre mancano aule studi e punto di socialità e aggregazione".