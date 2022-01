Covid: ricoveri giù in Piemonte, più guariti di nuovi casi

Frana ancora la pandemia in Piemonte. L'Unità di crisi regionale ha registrato nelle ultime 24 ore 9.568 nuovi casi di persone risultate positive al Covid-19, il 10,5% di 91.558 tamponi eseguiti. I guariti sono 15.225, i decessi sono 26, uno dei quali oggi. In calo i ricoveri - 121 in terapia intensiva (-11) e 2.079 nei reparti ordinari (-31) - e le persone in isolamento - 148.660. Gli attualmente positivi sono 150.860. Dall'inizio dell'emergenza, dunque, il Piemonte ha registrato 865.407 positivi, 12.572 decessi e 701.975 guariti.