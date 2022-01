Annuncio

Dicono che… quasi certamente Cesare Nosiglia rivelerà dall’altare di Maria Ausiliatrice, nel corso della messa solenne per le celebrazioni di San Giovanni Bosco, il nome del suo successore alla guida della diocesi di Torino. In curia sono tutti con il fiato sospeso in attesa di scoprire se troveranno conferma le indiscrezioni sulla scelta del benedettino Donato Ogliari: una figura dall’alto profilo spirituale, dalla solida preparazione teologica e dal deciso piglio di governo. Un trinomio perfetto e che proprio per questo costituirebbe una novità per la Chiesa subalpina.