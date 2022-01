Mattarella: Cirio, prevalso responsabilità ma politica cambi

"Continuo a pensare che si sarebbe potuto definire la questione Quirinale certamente prima, anche perché il centrodestra aveva messo in campo nomi autorevoli, che il centrosinistra non ha però voluto accogliere. Sembra che questi siano i tempi e le liturgie della politica romana. Ma i tempi cambiano e anche la politica deve cambiare, se vuole essere ancora rappresentativa di un Paese che di tempo non ne ha più". Il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, commenta così l'elezione di Sergio Mattarella alla presidenza della Repubblica. "Ha comunque prevalso il senso di responsabilità, perché l'Italia ha bisogno di stabilità - aggiunge -. E questo è emerso con grande chiarezza nell'incontro che ho avuto l'onore di avere ieri nel pomeriggio con il presidente Mattarella, che ringrazio per il profondo spirito di sacrificio istituzionale e al quale auguro una prosecuzione di mandato illuminata, come quella condotta finora".