Pnrr: Lo Russo, rivedere criteri per non penalizzare città

Sul Pnrr "i criteri di distribuzione dei fondi penalizzano le grandi città". Ad affermarlo il sindaco di Torino, Stefano Lo Russo, che insieme ai colleghi di Roma, Milano e Napoli ha firmato una lettera al Governo sui parametri utilizzati per distribuire agli enti territoriali i fondi del piano per la ripartenza. "Prima di tutto sono soddisfatto per il lavoro realizzato dall'Anci - precisa -, l'assegnazione dei fondi in via diretta ai Comuni è un cambio di paradigma importante. E' vero però che molte misure non tengono in considerazione il numero di abitanti e spero possano essere riviste". Quanto al rapporto della Città con l'esecutivo, ricorda che "siamo andati a Roma, ci siamo fatti sentire e il giudizio è complessivamente positivo. Adesso la sfida sarà sui temi dello sviluppo e del lavoro, a partire dall'automotive". A questo proposito, Lo Russo ritiene che "l'assenza di incentivi alla mobilità elettrica, a differenza di quanto hanno fatto Francia e Germania, riduce il fattore di competitività italiana con rischi occupazionali. A Torino e provincia ci sono 70 mila addetti nell'automotive: sto lavorando con Regione, parlamentari, sindacati, associazioni e aziende per costruire una posizione comune del nostro territorio anche alla luce del piano industriale che Stellantis presenterà ai primi di marzo. Non servono altri tavoli di discussione - afferma - ma elaborare una proposta istituzionale e di territorio da portare a livello nazionale. La transizione all'elettrico non può avvenire a saldo zero per lo Stato né essere demandata al libero mercato". Quanto al rapporto con la Regione rimarca che "Torino non può essere considerata, come spesso ha fatto e sta facendo la Regione, allo stesso livello di un centro minore".