Alpinista novarese disperso in Patagonia, poche le speranze

Sono ridotte al lumicino le speranze per Corrado "Korra" Pesce, l'alpinista italiano originario di Novara, ma da anni residente a Chamonix, ferito da una scarica di pietre sul Cerro Torre, sulle Ande argentine. "Non riesco a crederci. Hai portato via una parte di tutti noi. Tua Figlia, i tuoi nipoti: per loro eri e sei lo Spiderman sul ghiaccio. Sarà dura mandare giù tutto questo buio che hai creato", scrive su Facebook la sorella Lidia. Il maltempo ha costretto i soccorsi a interrompere le ricerche e non è stato ancora possibile trovare l'italiano, ma "Korra" è ormai bloccato da oltre 40 ore, ferito e senza equipaggiamento.