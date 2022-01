Mattarella: Merlo, quadro cambierà, rilanciamo il centro

"Lo spettacolo inguardabile che la politica nel suo complesso ha fornito in questi giorni è sotto gli occhi di tutti. L'unica grande e significativa novità è la rielezione a Capo dello Stato di Sergio Mattarella. Ma il quadro politico è destinato a cambiare". Lo sostiene, in una nota, il presidente nazionale di Noi di Centro, Giorgio Merlo, secondo cui "occorre lavorare da subito per il ritorno del sistema elettorale proporzionale, che può restituire credibilità ed autorevolezza alla politica e agli stessi partiti, oggi profondamente ed irreversibilmente in crisi" e per "la ricostruzione e il rilancio del centro". "Parlare oggi della sinistra alleata con i 5 stelle e di centrodestra è surreale. Serve un partito di centro che sappia declinare credibilmente una vera politica di centro. Sul campo ci sono già le forze, i partiti, i movimenti e i leader che possono centrare questo obiettivo e incarnare questo progetto - sostiene Merlo, a lungo parlamentare e ora sindaco di Pragelato -. Unendo le forze di questi soggetti il 'centro' può realmente decollare per rinnovare la politica da un lato e dare stabilità allo stesso sistema politico dall'altro. È inutile, come evidente, continuare con coalizioni che ormai hanno esaurito platealmente la loro funzione e non sono più credibili agli occhi dei cittadini/elettori. Adesso va invertita la rotta. E l'unica novità che può emergere, dopo il fallimento del populismo dei 5 stelle e la crisi irreversibile del centro destra, è la nascita di un 'centro' democratico, plurale, riformista e di governo. Che resta l'unica alternativa credibile allo spettacolo deprimente offerto dalla sinistra e dalla destra in questi ultimi tempi".