Morto durante stage: studenti Torino, 4 febbraio ancora in piazza

Gli studenti si preparano a scendere di nuovo in piazza, a Torino, dopo i tafferugli con le forze dell'ordine di venerdì mattina, durante la mobilitazione indetta per la morte di Lorenzo Parelli. L'appuntamento venerdì 4 febbraio, sempre in piazza Albarello, dove l'altro giorno le forze dell'ordine sono intervenute per fermare un corteo non autorizzato.