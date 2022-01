Laura c'è (con Di Maio)

Dicono che… la maggior parte dei parlamentari piemontesi del M5s si guardi bene dallo schierarsi nella faida interna tra “contiani” e “dimaiani”. Uscita di scena Chiara Appendino che, da forlaniana grillina ha tenuto i piedi in due staffe fino all’ultimo, in terra allobroga la fazione che fa capo al ministro ed ex capo politico è saldamente presidiata da Laura Castelli. La viceministra dell’Economia in poco tempo ha fatto fuori molti dei suoi avversari interni, persino quelli che pure l’hanno tenuta a battesimo e offerto i primi incarichi in Regione (uno per tutti, Davide Bono). Non è certamente un fan dell’avvocato di Volturara Appula il deputato novarese Davide Crippa, riconfermato per la terza volta capogruppo contro la volontà di Conte che, com’è noto ne aveva chiesto la testa.