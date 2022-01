Vaccini: Cirio, nuovo appello a over 50,c'è accesso diretto

"Ancora una volta lanciamo un appello a tutti gli over 50: da domani per tutti coloro in questa fascia di età che ancora non si sono vaccinati, metteremo a disposizione l'accesso diretto a tutte le strutture vaccinali del Piemonte in modo che anche gli ultimi ritardatari del vaccino abbiano la possibilità di farlo in tempo". Così il presidente della Regione, Alberto Cirio, in vista del via all'obbligo vaccinale per gli over 50, previsto domani 1 febbraio. Occasione, l'inaugurazione del nuovo centro vaccinale pediatrico dell'Humanitas oggi a Torino. "Tutti coloro in questa fascia di età che hanno già aderito alla vaccinazione - ha sottolineato Cirio - sono stati chiamati entro la data di oggi per dar loro modo di arrivare in regola sul lavoro a metà febbraio. Ma la quota di persone che non ha aderito avrà questa possibilità in più, perché la nostra finalità è quella di vaccinare in fretta il più possibile". "Il numero delle occupazioni ospedaliere - ha aggiunto - ci sta dicendo che nonostante il tasso di positività coinvolga ancora migliaia di persone, abbiamo occupazioni che sono un quinto rispetto allo scorso anno. E questo è il vaccino ad averlo permesso".