Torino: Lo Russo, dipendenti non vaccinati? Applichiamo norma

"Il Comune applica la norma, che ha anche una funzione deterrente, ma non certamente punitiva. Serve a garantire la sicurezza delle persone all'interno degli uffici comunali, che ovviamente è la prima delle questioni per cui questa norma è stata emanata dal Governo". Così il sindaco di Torino, Stefano Lo Russo, a proposito dei cinquecento dipendenti comunali non ancora in regola con la vaccinazione contro il Covid. Lo Russo lo ha detto rispondendo ai giornalisti in occasione dell'inaugurazione del nuovo centro vaccinale pediatrico di Humanitas, oggi a Torino. "Noi auspichiamo - ha sottolineato Lo Russo - che gradualmente anche le persone che ancora non sono vaccinate, non perché siano ideologicamente contro ma perché hanno paura, possano convincersi. Lo scopo di quella norma infatti non è punire ma incentivare e stimolare la vaccinazione". "Il Comune di Torino quindi - ha rimarcato - applicherà la norma, e i dipendenti che nonostante questo tipo di atteggiamento, che mi sembra comunque positivo, decideranno di non vaccinarsi, in conformità al decreto subiranno le sanzioni previste".