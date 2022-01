Covid: risalgono ricoveri in Piemonte, tasso positivi al 9%

Per il secondo giorno consecutivo risale il numero dei ricoverati Covid negli ospedali piemontesi: +2 in terapia intensiva, con totale ora a 127, +28 nei reparti ordinari, dove il dato complessivo passa a 2.111. Diciotto i decessi, di cui 2 relativi a oggi. Sul fronte dei contagi, 6.241 nuovi casi, il tasso di positività scende al 9% sui 69.067 tamponi diagnostici processati, di cui 62.925 antigenici. Dell'85% la quota di asintomatici, tra i nuovi positivi. Cresce di 14.497 il numero dei guariti, le persone in isolamento domiciliare si riducono a 138.003. Dall'inizio della pandemia, in Piemonte sono stati accertati 877.892 casi di Covid, 12.601 i deceduti e 725.050 le guarigioni.