Morto durante stage: Torino, studenti occupano liceo Gioberti

"Questa è la nostra risposta alla repressione subita in piazza Arbarello. La morte di Lorenzo Parelli (il 18enne morto ad Udine durante lo stage di alternanza lavoro, ndr) non deve passare sotto silenzio". Così gli studenti del Gioberti, storico liceo del centro di Torino, che da oggi lo occupano in risposta alle tensioni di venerdì scorso con le forze dell'ordine. Sono circa trecento i giovani che, dopo essere stati in assemblea, hanno deciso di restare in cortile. L'intenzione - dicono - è quello di proseguire a oltranza.