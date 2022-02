Green pass: Torino, blitz attivisti in ufficio postale

Blitz di manifestanti contro il green pass nell'ufficio centrale delle Poste, nel centro di Torino, nel primo giorno dall'entrata in vigore delle nuove norme anti Covid. Attivisti del gruppo “Matteo Brandi Pro Italia” si sono avvicinati agli sportelli distribuendo volantini contro il divieto di accesso per chi non ha il certificato sanitario verde. Usando un megafono hanno spiegato le loro posizioni: "A quando quindi l'esibizione della tessera anche per rientrare a casa?", ha detto Gianpiero Alaimo, responsabile regionale del movimento". Tra i manifestanti c'era anche Susanna Lucia, pensionata, che nei giorni scorsi aveva occupato con altri attivisti l'aula magna del Rettorato dell’Università di Torino: "Solo il cimitero mi è concesso senza tessera verde - ha affermato -. Ma prima che ciò avvenga smantelleremo questa angheria". Cinzia Trentanelli, portavoce torinese del movimento “No Green Pass” ha lanciato un appello sui social: "Oggi non mi hanno fatto entrare in banca a prendere i miei soldi, perché senza super green pass - ha scritto - ho fatto chiamare il direttore e chiuso il conto. Togliamo i soldi dalle banche e li colpiremo nel cuore".