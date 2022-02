Torino: Lo Russo, voglio città con cortei senza manganelli

"Io da sindaco voglio vivere in una città in cui non ci sia una equivalenza fra manifestazioni e manganelli: noi dobbiamo tenere insieme il diritto di manifestare con le restrizioni legate all'emergenza pandemica. È un tema molto complesso e va discusso nelle sedi proprie". Così il sindaco di Torino, Stefano Lo Russo, interpellato dai giornalisti in vista dell'incontro sull'ordine e la sicurezza pubblica di domani in Prefettura. "Non compete al sindaco - ha chiarito Lo Russo - la valutazione delle modalità con cui garantire l'ordine pubblico. Al sindaco compete invece il rappresentare una esigenza, che è quella di vivere in una città dove ci sia il libero diritto di manifestare e contemporaneamente il rispetto delle regole che vengono date per la reciproca convivenza". "Molto - ha aggiunto - dipenderà dalle direttive del ministero dell'Interno. Sono convinto che in questa cornice si possa trovare un ragionevole compromesso con l'obiettivo di garantire la salvaguardia di una disposizione importante a cui teniamo, che è garantire dall'emergenza pandemica, che poi è il motivo per cui ci sono restrizioni in questo momento".