ECONOMIA DOMESTICA

Meno ordini e cala l'occupazione, artigiani piemontesi pessimisti

Dalla prima indagine trimestrale emergono forti preoccupazioni per l'anno appena iniziato. L'impennata dei prezzi delle materie prime, in particolare dell'energia, si traduce in costi pesantissimi per la produzione. Appello al Governo

Ritorna il pessimismo tra le imprese piemontesi dell’artigianato: sono in calo le previsioni per la produzione, l’acquisizione di nuovi ordini, l’andamento occupazionale e l’assunzione di apprendisti. È l'indicazione della prima indagine trimestrale congiunturale del 2022 elaborata da Confartigianato Imprese. Per quanto riguarda le previsioni della produzione totale tornano decisamente a prevalere i pessimisti, dal +1,78% al -7,18%. Peggiora anche il saldo relativo all’acquisizione di nuovi ordini peggiora da +1,04% al -6,32%. Le ipotesi di carnet ordini sufficienti per meno di 1 mese salgono dal 35,6% al 37,4%; quelle di carnet da uno a tre mesi crescono dal 43,8% al 45,1%; quelle di carnet superiore ai tre mesi scendono dal 20,51% al 17,47%. Per l’acquisizione di nuovi ordini per esportazioni si registra una accentuazione del saldo che passa da -30,47% al -32,84%. Peggiora anche l’andamento occupazionale, con il saldo che passa da -3,87% a -5,08%. In merito all’ipotesi di assunzione di apprendisti, la negatività si accentua lievemente da -18,57% a -19,58%. Le previsioni di investimenti per ampliamenti per i prossimi 12 mesi scendono dal 13,22% all'8,80%.

“Sul peggioramento delle previsioni degli artigiani – commenta Giorgio Felici, presidente di Confartigianato Imprese Piemonte – incidono da un lato le incertezze sulla situazione sanitaria e sulla sua gestione, dall’altro lato l’impennata dei prezzi delle materie prime e in particolare dell'energia che si traducono in costi pesantissimi per la produzione. Se a tali fattori aggiungiamo il dietrofront del Governo sulla cessione del credito legata ai bonus nell’edilizia, sull’economia reale si abbatte la tempesta perfetta. Inutile dire che tutto ciò costituisce anche un forte disincentivo alle nuove assunzioni e all’utilizzo dell’apprendistato. Confidiamo negli effetti positivi di alcune misure contenute nella legge di bilancio quali quelle riguardanti fisco, riforma degli ammortizzatori sociali, credito che possono dare un impulso per il superamento della crisi”.