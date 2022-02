Covid: contrari al vaccino, muoiono fratelli e anziano padre

Due fratelli e l'anziano padre, tutti contrari al vaccino contro il Covid, sono morti in ospedale ad Alessandria, a distanza di pochi giorni, per le complicazioni dovute al virus. Lo ha rivelato Carmine Passalacqua, amico di famiglia e consigliere comunale. Massimo Grassi e' morto a 61 anni il 7 gennaio, una settimana dopo e' mancato il padre Giorgio 86enne. Infine, nei giorni scorsi, e' morto il fratello minore, Mario. I funerali di quest'ultimo, oggi pomeriggio, al quartiere Cristo di Alessandria, come ha scritto il bisettimanale Il Piccolo. "Sono rimasti le vedove e i figli - sottolinea Passalacqua - Li conoscevo da tempo e sapevo come la pensassero. Massimo mi scriveva che il virus non esiste e, inutilmente, ho cercato di convincerlo della necessità di proteggere se stesso e gli altri. L'ultima volta, ancora, in occasione degli auguri di Natale. Ma non è servito".