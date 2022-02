Vaccini: Cirio, accesso diretto tutti over 12 sforzo finale

Accesso diretto da oggi, in tutti gli hub vaccinali del Piemonte, per tutte le persone dai 12 anni in su che devono ancora sottoporsi alla prima dose di vaccino anti Covid. "È un gesto di grande apertura e impegno", ha sottolineato il presidente della Regione Alberto Cirio, illustrando l'aggiornamento della campagna vaccinale in Piemonte. "Ci sono ancora 151 mila piemontesi over 50 che, pur essendoci l'obbligo, non si sono vaccinati - ha detto - e l'apertura di tutti gli hub vaccinali vuole essere uno sforzo finale. Lo facciamo adesso dopo avere messo in sicurezza le categorie dei più anziani e dei fragili. A gennaio in Piemonte abbiamo raggiunto il traguardo del milione e 300 mila vaccini, un risultato di cui andiamo fieri, superiore a quanto era stato indicato dal governo".