Moderati, sanità pubblica acquisisca ospedale Settimo

Con una mozione presentata in Regione, i Moderati chiedono che l'ospedale civico di Settimo sia acquisito dal servizio sanitario regionale. L'obiettivo, spiegano, è "sventare l'eventualità di una privatizzazione per garantire a quel territorio il mantenimento dell'attuale livello di prestazioni". "La Giunta regionale del Piemonte - sottolineano il capogruppo in Regione, Silvio Magliano, e il segretario cittadino di Settimo, Pino Velardo - ha più volte espresso l'intenzione di non cedere al privato l'ospedale. Ma alle dichiarazioni non sono corrisposte le azioni politiche. L'ospedale di Settimo è stato messo in vendita lo scorso dicembre: non ci hanno convinto né il metodo, con la pubblicazione della manifestazione di interesse sul sito della società subito prima di Natale e dopo l'ultima seduta del Consiglio, né il merito, dal momento che abbiamo sempre chiesto che la cessione fosse evitata". "Settimo e il suo territorio - rimarcano - hanno bisogno di un servizio pubblico di qualità, a maggior ragione in una fase delicata, anzi drammatica, come quella che stiamo attraversando. Abbiamo già presentato tre atti in Consiglio regionale, ci auguriamo che i colleghi consiglieri votino compatti a favore della nostra mozione. Pretendiamo chiare indicazioni circa il futuro della struttura, anche per i tanti operatori che da troppo tempo vivono nell'incertezza".