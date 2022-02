Superbonus: Confartigianato, imprese e cittadini bloccati

"Preoccupa l'intero pacchetto dei bonus edilizi, superbonus 110% compreso. Cittadini, imprese, istituti di credito sono tutti bloccati in mezzo al guado". Così Dino De Santis, presidente di Confartigianato Torino, commenta le novità introdotte nella Gazzetta Ufficiale del 27 gennaio dal Decreto Legge Misure urgenti che prevede modifiche alla cessione del credito. "Per le imprese- spiega De Santis - il danno economico e il rischio di fallimento sono dietro l'angolo: hanno concesso lo sconto in fattura e si sono esposti con i propri fornitori perché attendevano di vedersi liquidato il credito dal soggetto a cui intendevano cederlo, in caso di rifiuto di quest'ultimo, ora rischiano il crack. Seppur condividendone gli intenti, di limitare le infiltrazioni criminali ed il riciclaggio di denaro, questo decreto ha generato una sfiducia nei confronti del decisore politico. Da novembre ad oggi, si è assistito, di fatto, ad un continuo cambio delle regole. La ripresa in atto è decisamente trainata dalle costruzioni che diventano tassello fondamentale per la sostenibilità del debito pubblico." In Piemonte il Sistema Casa offre lavoro a oltre 81.422 imprese (oltre la metà dell'edilizia) di cui il 48,9% artigiane (39.800 realtà) con oltre 170mila addetti. In base agli ultimi dati della Camera di Commercio, emerge che nel 2021 in Piemonte sono nate 24.958 nuove aziende edili. Il balzo e' del +19,2% rispetto alle 20.942 nuove iscrizioni registrate nel corso del 2020. Al 31 dicembre 2021, complessivamente, sono stati attivati in Piemonte 7.215 interventi con il superbonus 110%.