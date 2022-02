Covid: Cirio, ha insegnato che sulla salute non si taglia

"Una cosa che il Covid ci ha insegnato è che sulla salute non si taglia. In passato hanno tagliato tutti ed è stato un grande errore. A inizio pandemia nel febbraio di due anni fa noi avevamo 2 laboratori in tutto il Piemonte in grado di processare i tamponi molecolari. Oggi sono 45, a testimonianza di come l'insegnamento è quello di non tagliare sui servizi, sull'innovazione e sulla ricerca". Lo ha ribadito il governatore del Piemonte, Alberto Cirio, in occasione della presentazione del finanziamento di tre progetti di ricerca sul Covid. "Inoltre - ha sottolineato - dobbiamo valorizzare le persone. Il blocco del turn-over serviva per risparmiare, ma non si risparmia sulla vita dei cittadini. E con le nuove assunzioni che la Regione sta facendo noi riusciremo a creare quella medicina di territorio con cui saremo in grado di curare meglio, e soprattutto a casa, i cittadini che si ammalano".