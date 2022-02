Covid: in Piemonte -47 ricoverati, 28 morti

Calo di 47 ricoverati Covid negli ospedali del Piemonte in un solo giorno: -7 in terapia intensiva, dove il totale è ora di 125, negli altri reparti -40, il dato complessivo scende a 2.041. Il bollettino dell'Unità di crisi della Regione riporta anche 28 decessi, di cui 1 avvenuto oggi, e 8.487 nuovi contagi, con un tasso di positività dell'11,5%. I tamponi diagnostici processati sono 73.490, di cui 62.181 antigenici, la quota degli asintomatici, tra i nuovi positivi, è dell'81,7%. I nuovi casi di guarigione 14.699, le persone in isolamento domiciliare 121.166. Il totale dei casi positivi in Piemonte da inizio pandemia diventa 896.367, i deceduti 12.657, i guariti 760.378.