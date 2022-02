Torino a Sanremo

Dicono che… per quanto fugace la comparsata di Stefano Lo Russo al Festival di Sanremo sia stata un successo. I pochi minuti in cui dal palco dell’Ariston Amadeus ha salutato il sindaco di Torino, seduto in platea, e mostrato l’immagine del countdown sulla Mole, svelando i nomi dei conduttori di Eurovision song contest (Laura Pausini, Mika e Cattelan), hanno fatto schizzare il numero delle consultazioni sui motori di ricerca e delle richieste di informazioni sui pernottamenti ancora disponibili in città. Insomma, come recita lo slogan “Sanremo è Sanremo”.