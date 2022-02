Prigionieri nel "non cambiamento"

Durante lo scorso fine settimana, il mondo web è stato inondato da fotomontaggi riguardanti il Presidente Mattarella immaginato il più delle volte come prigioniero del Quirinale. L’importante ospite del Colle è stato anche ritratto con il volto triste poiché pensieroso, secondo l’autore del falso, a causa dello slittamento della pensione di altri sette anni. Tra i post più apprezzati si può certamente ricordare il Presidente nell’atto in cui si cala dalla finestra del suo studio grazie a una corda fatta con le lenzuola, con lo sguardo tipico di chi desidera solamente scomparire senza lasciare traccia.

L’ironia e la satira hanno trovato campo libero, ampia creatività, grazie alle innumerevoli dichiarazioni pubbliche rilasciate in questi ultimi mesi dal Capo dello Stato, in cui sempre è emersa l’irreversibile volontà di ritirarsi a vita privata al termine del mandato: un desiderio rinviato al 2029.

Alla luce dell’esito della votazione che ha designato il nuovo Presidente è possibile affermare che la rielezione di Napolitano nel 2013 ha creato il classico “precedente”, ossia una prassi non scritta che consente la proroga della carica pubblica più importante d’Italia oltre la scadenza istituzionale.

La Costituzione non permette leggerezza nell’essere interpretata e neppure forzature strumentali nella sua applicazione, ma quando la Politica non sa più dove sbattere la testa tutto diventa possibile, a scapito di qualsiasi norma superiore. Il Parlamento sembra aver fatto il callo nel beffare la Carta fondamentale, sia per quanto riguarda il mancato rispetto dei diritti inviolabili dei cittadini e sia in merito alle norme che regolano i meccanismi della Democrazia.

Ogni anno, o quasi, la legge elettorale viene modificata a seconda dei calcoli di chi crede di poter vincere le elezioni grazie all’utile ritocco della normativa. Inoltre, i vari governi che si succedono a Palazzo Chigi non rinunciano mai a modifiche della Costituzione che favoriscano l’inesorabile opera di accentramento del potere nelle mani degli esecutivi. Ad ogni correzione della Carta perde potere il Parlamento, ma anche i consigli delle amministrazioni locali: essere eletti nel ruolo di deputato o consigliere comunale significa passare anni a pigiare i tasti indicati da ministri e assessori vari.

Il medesimo articolo 32 della Costituzione, “La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto del cittadino”, è stato sempre ignorato dalle tante istituzioni che hanno respinto nel tempo le petizioni popolari redatte sulla base del “Diritto di precauzione”. Tutti, o quasi, si sono scordati di questo importante articolo costituzionale; pochi lo hanno citato trattando l’Ilva di Taranto, oppure valutando l’amianto prodotto dai cantieri Tav, o gli effetti dell’inquinamento elettromagnetico.

Oggi, improvvisamente, il miracolo: l’articolo 32 è stato messo sul piedistallo, dopo averlo raccolto da terra, diventando così la giustificazione di misure emergenziali senza uguali nella storia repubblicana. Il rivalutato diritto alla salute giustifica obblighi, imposizioni e sanzioni, ma ancora una volta a scapito del diritto di precauzione: alibi ideale per consentire al potere di fare ciò che vuole (qualcuno ha da poco identificato questo atteggiamento con il termine di “capitalismo terapeutico”).

Non è il ribaltamento della Carta la sola anomalia dell’elezione del Capo dello Stato, poiché desta scalpore anche l’evidente assenza di candidature autorevoli: elemento fondamentale che ha impedito a Mattarella di fregiarsi del titolo di “Emerito”. L’elenco dei papabili al massimo vertice della Repubblica si è caratterizzato questa volta per faziosità e debolezza di tanti candidati, determinando purtroppo l’esclusione di figure politiche equilibrate, nonché di provata autorevolezza, dalla lista degli aspiranti Presidente.

La conferma del “riluttante” Presidente Sergio Mattarella, secondo gli opinionisti, ha premiato la stabilità del governo, con buona pace del mancamento della Casellati durante uno scrutinio a lei non favorevole, e ha assicurato la tutela dell’interesse verso la nostra nazione da parte degli investitori stranieri. Il mantenimento dello status quo è benevolo verso i mercati, garantista nei confronti dei valori cari al sistema neoliberista: nulla muta cosicché nessun investimento patisca traumi.

In queste occasioni, ogni sette anni, è possibile misurare la crisi in cui versa il Paese e la progressiva scomparsa di statisti tra le fila parlamentari. I gruppi politici al contempo dimostrano la crescente paura indotta dai cambiamenti scegliendo il “Non cambiamento”, al fine di evitare il crollo del loro piccolo potere da posizione.

Il sipario si chiude davanti alla ribalta mentre nelle strade di Roma i volontari portano coperte e cibo ai senza tetto temendo di non averne per tutti. Domani si vedrà.