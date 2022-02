Studenti: Montaruli, sinistra con centri sociali, non con questura

"A Torino il collettivo studenti auto organizzati che non doveva neanche essere invitato, si permette di dare schiaffi alle istituzioni dichiarando che non si presenterà a nessun tavolo per le prossime manifestazioni studentesche. La sinistra con il fuoco di fila del sindaco Lo Russo e delle forze che reggono Lamorgese sta delegittimando ogni giorno Questura e agenti e legittimando i centri sociali. Senza mezze parole ma con la solita prepotenza hanno detto che saranno direttamente in piazza domani. Va impedito. Nessuna agibilità a chi ha rifiutato fin troppi tentativi di dialogo e mediazione. Se bisogna fare dei distinguo si lasci manifestare gli studenti che prendono le distanze da chi invece cerca solo lo scontro. La sinistra si sta prendendo la gravissima responsabilità di indebolire il margine di agibilità delle Forze dell'ordine e al tempo stesso mette i giovani nelle braccia di frange violente che con la protesta e con la scuola non c'entrano nulla. L'effetto è mettere le grandi città al centro di un'escalation che va evitata affrontando la situazione senza cercare di stringere l'occhiolino agli autonomi e alla loro galassia del no. Per questo presenterò un'interrogazione urgente al ministro Lamorgese che non sta riuscendo a sostenere le istituzioni locali e continua prestare il fianco a chi dovrebbe essere solo cacciato dai centri sociali". Lo dichiara Augusta Montaruli, deputato torinese di Fratelli d'Italia.