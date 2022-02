Amadori acquista lo storico prosciuttificio torinese Lenti

Il gruppo alimentare Amadori ha acquistato il 100% di Rugger Spa, proprietario del marchio Lenti, storico prosciuttificio di Santena (To) specialista nella cottura delle carni e che contraddistingue da quasi un secolo l'eccellente produzione di prosciutti cotti e altre specialità. Nel 2020 Rugger ha registrato un fatturato pari a 43,9 milioni di euro nei canali Gdo, Horeca e Dettaglio, con una quota export del 2% grazie alla presenza di una selezione di prodotti in Germania, Francia, Regno Unito, Danimarca, Grecia, Austria e Svizzera. L'acquisizione di Rugger si inserisce nel piano avviato dal gruppo Amadori per la crescita nella fascia alta dei salumi - parte del maxi piano di investimenti di 500 milioni di euro in cinque anni - in linea con la mission aziendale dedicata alla valorizzazione di proteine bianche, rosa e verdi grazie a una filiera produttiva italiana, integrata e sostenibile.