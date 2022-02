Rapporto Ecomafie, al Nord maggior numero reati in Piemonte

La pandemia non ferma gli ecoreati, che nel 2020 sono stati 34.847, lo 0,6% in più rispetto al 2019 con una media di 95 reati al giorno, quattro ogni ora. Campania, Puglia, Calabria e Sicilia le regioni più colpite. Il Piemonte è nono in questa speciale classifica. Sono i dati che emergono dal Rapporto Ecomafie 2021, presentato oggi a Torino da Legambiente con Libera e Arpa. "Nel 2020 a causa della pandemia sono diminuiti i controlli, ma sono aumentati i reati - dice Stefano Ciafani, presidente di Legambiente - soprattutto nei cicli dei rifiuti e del cemento. Dobbiamo alzare il livello dell'attenzione perché le mafie si sono rafforzate e perché entro il 2026 in Italia andranno spesi i 191 milioni di euro del Pnnr, il 40% dei quali destinati alla transizione ecologica". In Piemonte nel 2020 sono state applicate 254 sanzioni amministrativi e iscritte 259 notizie di reato. "Siamo una regione che, grazie ad una straordinaria collaborazioni tra enti e forze dell'ordine, riesce ad effettuare controlli a tappeto - spiega il direttore di Arpa Piemonte, Angelo Robotto - ma il lavoro è tanto perché le mafie sono attivissime. Non si tratta solo di identificare e sanzionare i reati ma anche aiutare i cittadini a non delinquere per ignoranza, penso per esempio a chi acquista pellet non certificato o certificato erroneamente che immette nell'atmosfera fino a 3 volte in più di Pm10". Robotto ha poi sottolineato una difficoltà a spendere i 6 milioni di euro raccolti con le sanzioni "per mancanza di norme in materia". Tra gli intervenuti anche Giorgio Bertola, presidente Commissione Legalità del Consiglio regionale del Piemonte, che ha parlato del problema degli incendi nei depositi rifiuti, e Maria Josè Fava, referente di Libera Piemonte, che ha sottolineato come il Piemonte sia la regione del nord Italia più colpito dalle mafie.