Criptovalute: startup Young Platform, 69 assunzioni nel 2022

Cresce Young Platform, la piattaforma italiana per la compravendita crypto leader a livello di community e quantità di servizi offerti. Dopo un 2021 in crescita rispetto al 2020 sia per base-utenti (+1.089%) sia per numero delle transazioni sul proprio exchange (+989%), Young Platform si prepara ad ampliare anche il suo organico di dipendenti. Una campagna di assunzioni già partita porterà l'azienda a quasi triplicare le dimensioni, passando dalle 41 unità nel 2021, età media 27 anni, alle 110 previste per fine 2022, creando decine di occasioni di lavoro qualificato, in un settore economico promettente. L'inserimento di 69 nuove figure nel team, ad appena quattro anni dalla fondazione avvenuta su iniziativa di sei ex studenti di Informatica dell’Università di Torino (Andrea Ferrero, Alexandru Stefan Gheban, Samuele Raimondo, Andrea Carollo, Marco Ciarmoli e Daniele Rinaldi), sarà reso possibile sia dagli incoraggianti risultati di business, sia dal round di finanziamento da 3,5 milioni di euro guidato da United Ventures a giugno 2021. "Il mondo delle criptovalute crea occasioni di lavoro innovativo e qualificato, anche in Italia. Il nostro team, con un’età media di 27 anni e la piattaforma, con una base-utenti in continua espansione, sono allineati su questa traiettoria globale. osserva Andrea Ferrero, amministratore delegato di Young Platform. "In Young Platform il bene più importante sono le persone. Il nostro impegno è aiutarle a crescere, tramite feedback continui e in tempo reale e percorsi di formazione" conclude Mariano Carozzi, presidente di Young Platform.