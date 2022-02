Assenteismo: shopping durante lavoro, denunciata dipendente Asl

Pur risultando formalmente al lavoro era "impegnata" a fare shopping nei centri commerciali, nei mercati rionali o si trovava al bar o nella sua abitazione: sono le accuse nei confronti di una dipendente dell'Asl TO5 di Chieri denunciata dalla guardia di finanza di Torino per truffa aggravata ai danni di un Ente pubblico e false attestazioni o certificazioni a mezzo di sistemi di rilevazione delle presenze. Nei confronti della donna - a cui si contestano oltre 90 uscite e più di 180 ore di assenza non autorizzate nel corso di sei mesi - è stata eseguita la misura cautelare della sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio della durata di tre mesi. Le attività investigative dei finanzieri, coordinate dalla Procura di Torino, si sono svolte da gennaio a giugno 2021. "Vado e torno": così è stata chiamata l'operazione delle fiamme gialle contro l'assenteismo nella pubblica amministrazione. I finanzieri del nucleo di polizia economico-finanziaria Torino hanno fatto articolate indagini con pedinamenti, fotografie, filmati ed analisi dei tabulati telefonici nei confronti della dipendente, a cui l'Asl aveva affidato il compito di effettuare controlli sulla sicurezza degli alimenti presso macelli, macellerie e supermercati. Secondo l'accusa, invece, la donna avrebbe destinato parte del proprio tempo lavorativo ad incombenze personali. Per andare in luoghi estranei ai propri doveri la dipendente si avvaleva - questa la ricostruzione della gdf - della propria auto e talvolta di autoveicoli dell'Asl stessa. Nel corso delle indagini è poi emerso un episodio in cui l'indagata, in orario di servizio, era andata al noto mercato all'aperto di Porta Palazzo, parcheggiando in sosta vietata e venendo anche sanzionata dalla forza di polizia intervenuta. Della vicenda è stata informata anche la Procura Regionale per il Piemonte della Corte dei conti, in relazione ai conseguenti profili di danno erariale e per il recupero delle somme.