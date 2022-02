Riapre lo Chalet, via lavori restyling storico locale Torino

Partono i lavori che porteranno a nuova vita lo Chalet, lo storico locale del Parco del Valentino, a Torino. Addio alla discoteca, offrirà ristorazione di qualità diurna e serale con ampio spazio alla musica. Sarà Vivenda, azienda della ristorazione collettiva e commerciale che fa parte de La Cascina Cooperativa, a gestire per i prossimi dieci anni il locale di proprietà del Comune. "Con l'inizio dei lavori abbiamo fatto un importante passo in avanti verso la rinascita di un simbolo di Torino. Il nostro obiettivo è aprire al pubblico prima della stagione estiva. Appena Comune e Soprintendenza daranno il loro avallo al progetto, puntiamo quindi a portare rapidamente a compimento i lavori" spiega Marco Muzj, direttore della filiale Piemonte per il Gruppo La Cascina. Vivenda, che investe nella rinascita dello Chalet in un momento ancora difficile, per le ripercussioni della pandemia nella vita sociale, è in cerca di partner che vogliano collaborare con prodotti e servizi, ad esempio legati alle divise, alla cantina dei vini e della birra, alla caffetteria, e personale qualificato, come camerieri, bartender e baristi, chef e addetti alla cucina. Centosessanta metri quadri al pian terreno, 65 sul loggiato e 240 nel terrazzo con copertura e ampio spazio esterno: lo Chalet, che è stato uno dei club di punta della vita notturna, è chiuso da oltre 4 anni. Nell'attesa che Comune e Soprintendenza approvino il progetto definitivo, l'intervento di Vivenda parte dalla messa in sicurezza di tutta l'area, dalla bonifica e smaltimento dei rifiuti che si sono accumulati e dallo smantellamento delle opere abusive contenute nel locale. Gli spazi saranno allestiti e gestiti coerentemente con la rivitalizzazione del parco del Valentino, evitando destinazioni d'uso considerate inquinanti e rumorose.