LOTTA DI CLASSE

È venerdì, studenti in piazza

A una settimana esatta dagli scontri con la polizia, i giovani manifestano "disobbedendo" alle restrizioni. "Nessuna passeggiata, ma sfiliamo in corteo", dichiarano gli esponenti dell'ala estremista. "Ogni scuola sarà una barricata". Un déjà vu - FOTOGALLERY

Una settimana dopo le tensioni con le forze dell’ordine, gli studenti torinesi tornano a manifestare nel nome di Lorenzo Parelli, il diciottenne morto durante uno stage aziendale in un incidente sul lavoro a Udine. Una tragedia immane che meriterebbe però un po’ di consapevolezza in più, magari abbassando i toni. L’alternanza scuola-lavoro, infatti, non c’entra nulla. Quello che frequentava Lorenzo era un Centro di Formazione Professionale, il cui obiettivo è proprio quello di avviare i giovani a una professione pratica.

Sono un migliaio i giovani che si sono radunati in piazza XVIII Dicembre e che stanno per dare vita a una “passeggiata consapevole”, come la manifestazione è stata ribattezzata dopo gli incontri di ieri in Questura e Prefettura perché le attuali norme per contenere la pandemia, col Piemonte in zona arancione, vietano i cortei. Per verificare il rispetto del diritto di manifestare in piazza sono presenti, con tanto di pettorine e a sprezzo del ridicolo, pure degli osservatori di Amnesty International.

Ma sulla natura della manifestazione le opinioni tra gli studenti divergono. “Per noi questo è un corteo vero e proprio – rivendica la parte più battagliera d’intesa con le frange vicine ai centri sociali della città –. Siamo determinati a ricordare che di lavoro e scuola non si muore”. Concetto ripreso nello striscione in testa al serpentone, che dovrebbe raggiungere il Campus Einaudi passando nei pressi della sede regionale del Miur e dell’Unione Industriale. “Siamo in piazza per Lorenzo. Vogliamo diritti, non le scuole azienda – sottolinea Simon Vial, dirigente nazionale del Fronte Gioventù Comunista –. Le manganellate della scorsa settimana non ci hanno scoraggiato e oggi siamo tornati in piazza”. In coda, giusto per non farsi mancare nulla, anche lo striscione della Fiom.

“Nessuna mediazione con la controparte che la scorsa settimana ci ha caricato. Nessun dialogo, noi rispondiamo con la piazza”, dicono gli esponenti dell’ala barricadera, iniziando a muoversi dal punto di ritrovo. “Abbiamo il dovere che questa giornata sia l’inizio di un percorso, non c’è nulla da festeggiare – urlano dal megafono – noi ci siamo presi il corteo e dobbiamo dimostrare la nostra rabbia”. Insomma, come tradizione, Ce n'est qu’un début, continuons le combat. “Questa è l’occasione di organizzarci. Non vogliamo pacche sulle spalle dal Pd che fa finta di essere con noi. Noi ci rappresenteranno mai – dicono ancora a proposito della mediazione del sindaco Stefano Lo Russo, che dopo gli scontri di venerdì scorso aveva auspicato il dialogo con le forze dell’ordine –. Devono partire altre iniziative nei prossimi giorni. Abbiamo dimostrato che non facciamo un passo indietro neanche con la testa rotta. I fatti noi li portiamo in piazza e non deleghiamo nessuno. Oggi ci riprendiamo la città. La nostra protesta non è una passeggiata, ogni scuola sarà una barricata”. Un déjà vu.