Covid: Farmacie Comunali Torino lavora per nuovi hub tamponi

Farmacie Comunali Torino cerca nuovi spazi per coprire tre zone della città per effettuare i tamponi, al momento eseguiti solo nell'hub di via Monginevro. A spiegarlo in Commissione consiliare, precisando che per il momento non ci sono ancora novità su questo, l'amministratore delegato della società della Città, Davide Cocirio, che sottolinea come la scelta di non fare i tamponi in tutte le farmacie e di concentrarsi sulla vendita del farmaco non abbia avuto effetti negativi, al contrario. "Stimiamo di chiudere il bilancio - spiega - con una crescita di quasi il 20%". Nel 2021 nell'hub di Fct sono stati effettuati oltre 15 mila tamponi. "Noi decidiamo di erogare i servizi - sottolinea - solo ed esclusivamente quando è garantito al 100% il rispetto di una soglia di qualità, privacy e altri fattori fondamentali. Per questo abbiamo realizzato un hub tamponale, in un locale sufficientemente spazioso per permettere di organizzare tutto il servizio con questi standard. Non abbiamo scelto di effettuare i test nelle singole farmacie per una serie di motivi, ad esempio il fatto che nella maggior parte delle farmacie non abbiamo locali separati idonei e la Asl non permetteva di farli in quelli utilizzati per l'autoanalisi. C'è poi una questione di personale, non solo non riusciamo a trovarne di aggiuntivo, ma in questo periodo ci sono giorni con picchi di 25 assenze legate alla pandemia su un totale di 217 dipendenti. Farli nei gazebo, invece, non avrebbe risposto ai nostri standard, oltre al freddo in inverno", conclude.