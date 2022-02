Green pass: controlli polizia,a Torino multe per 35mila euro

Ammontano a oltre 35mila euro le sanzioni che la polizia ha elevato a Torino nel corso dei controlli sul rispetto delle norme anti Covid e sul rispetto della quiete pubblica. In Barriera di Milano e San Salvario i controlli svolti con la polizia municipale e l'Asl hanno portato a sanzionare cinque locali per irregolarità igienico sanitarie. In via Principe Tommaso, inoltre, è stata chiusa per cinque giorni una sala scommesse nei cui locali erano presenti clienti senza mascherine e Green pass. Il titolare e i due uomini trovati all'interno sono stati multati 400 euro l'uno. Multa e chiusura anche per un minimarket in via Pollenzo, nel quartiere San Paolo, per un minimarket in cui non si indossavano Dpi e non era stata predisposta una idonea informazione sulla prevenzione del Covid all'ingresso dei locali. Controlli anche sui mezzi pubblici: in via Tripoli tre persone erano sprovviste di Ffp2 sull'autobus e sono state multate per un totale di 12mila euro.