Foibe: Allasia, vicenda tragica da non dimenticare

"Le Foibe sono state un'immane tragedia a lungo rimossa, ma ricordarla ci rende tutti più forti e credibili nella difesa dei valori fondamentali sui quali è nata e si è costruita la nostra Repubblica. Le ideologie fondate sulla discriminazione e sulla negazione dell'altro, di qualunque colore politico o religioso esse siano, inevitabilmente conducono alla negazione dei valori dell'uomo. Le istituzioni e tutti coloro che hanno responsabilità pubbliche hanno il dovere di promuovere ogni iniziativa utile alla memoria di quella tragica vicenda". Così il presidente del Consiglio regionale, Stefano Allasia, in vista del Giorno del Ricordo in programma il 10 febbraio. "Le foibe e l'esodo delle comunità italiane giuliano-dalmate e istriane - aggiunge il vicepresidente Mauro Salizzoni - costituiscono una pagina drammatica della storia italiana. Come ha ricordato il presidente Mattarella, tanto sangue innocente bagnò quelle terre. Furono migliaia e migliaia i profughi in fuga dal confine orientale, e moltissimi arrivarono in Piemonte. Da allora le associazioni degli esuli, in particolare l'Anvgd, hanno svolto un lavoro importante per fare verità su quelle vicende. Il Giorno del Ricordo e' una preziosa occasione per approfondire, commemorare e condividere una memoria comune, condizione indispensabile per affermare i valori della democrazia, della libertà, della pace. Non sprechiamola in polemiche o provocazioni".