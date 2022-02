Siccità: servono interventi urgenti e strutturali

"Subito interventi urgenti e strutturali per salvare la nostra agricoltura" dalla siccità è la richiesta di Giorgio Maria Bergesio, presidente di Acque Irrigue Cuneesi. "Acque Irrigue Cuneesi - dice - apprezza l'interessamento fattivo della Regione Piemonte, che ha chiesto la convocazione urgente di un osservatorio di crisi sulla siccità, e l'impegno dell'assessore Marnati per una ricognizione del territorio idonea a sollecitare l'Osservatorio di Distretto. L'intervento regionale va però contestualizzato con il delicato momento che sta attraversando il mondo dell'irrigazione". Il presidente, dopo avere osservato che nel quadro regionale il Cuneese è "da sempre il territorio che più risente della criticità idrica, chiede alla Regione di inserire Acque Irrigue Cuneesi tra i soggetti partecipanti all'Osservatorio permanente sugli utilizzi Idrici nel distretto idrografico del Po in modo da poter fattivamente rappresentare le esigenze del territorio cuneese". Inoltre auspica che la Provincia di Cuneo istituisca un apposito tavolo provinciale per l'irrigazione e faccia partecipare Acque Irrigue Cuneesi al Comitato Consultivo Provinciale Caccia e Pesca, competente in materia di gestione degli ambienti acquatici". Acque Irrigue Cuneesi racchiude 18 consorzi di secondo grado della provincia di Cuneo, con oltre 115.000 mila di superficie irrigata e 53 mila utenti.