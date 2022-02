Terme: Molinari (Lega) porterò caso Grand Hotel ai ministri

"Sottoporrò immediatamente la questione ai Ministri competenti, ma rimane l'amarezza di constatare che dopo che il centrodestra, ai tempi del governatore piemontese Enzo Ghigo, aveva investito pesantemente sulle Terme, il centrosinistra ha deciso di svenderle ai privati, distruggendo ogni prospettiva di sviluppo di Acqui e dell'Acquese". E' quanto afferma il deputato Riccardo Molinari, segretario piemontese della Lega, in merito alle notizie su una possibile chiusura del Grand Hotel. Per Molinari è "un gravissimo episodio" così come "è altrettanto grave e ipocrita che il centro sinistra acquese e piemontese, che ha fortemente voluto l'ingresso di un socio privato di maggioranza in Terme di Acqui, ora finga di stracciarsi le vesti e pianga lacrime di coccodrillo". "La Lega - aggiunge - si è sempre opposta alle richieste di privatizzazione del Pd durante la giunta di Roberto Cota, quando io ero consigliere regionale e Roberto Molina presidente delle Terme. Appena cambiata la maggioranza Sergio Chiamparino non ci ha pensato due volte a vendere le quote e questo oggi è il risultato".