È il centro, non la Dc

Diciamocelo senza ipocrisia. Tutti sanno che il centro, o il “grande centro” come lo definisce qualche osservatore, è destinato a diventare un protagonista politico. Un elemento che non centra, o comunque centra poco, con la rielezione di Sergio Mattarella a Presidente della Repubblica. Quello che conta rilevare, e molto, è che si è chiusa una fase politica e se ne è aperta un’altra. Il populismo grillino con il suo carico di antipolitica, di demagogia, di giustizialismo e di pressappochismo volge al termine. Finalmente. Una sub cultura che ha contribuito in modo decisivo a rendere più vulnerabili le istituzioni, più debole la qualità della democrazia e più carente la classe dirigente. Una situazione che ha innescato un distacco sempre maggiore tra il “Paese reale” e il “Paese legale” e, soprattutto, ha ingigantito l’astensionismo elettorale. Insomma, una caduta verticale della credibilità della politica e una progressiva dequalificazione della classe dirigente ispirata alla logica devastante “dell’uno vale uno”.

Ora quella pagina dovrebbe essere arrivata al capolinea. Almeno speriamo. Si apre, cioè, un’altra fase storica. E in questa fase tornano alcune categorie che hanno accompagnato il cammino della democrazia italiana in questi decenni. A cominciare dal ritorno della politica, di ciò che resta dei partiti organizzati, di una maggior qualità della classe dirigente, di una ricetta riformista e di governo e, infine, di un senso di responsabilità istituzionale e di serietà che in questi ultimi anni semplicemente sono stati sacrificati sull’altare del verbo populista e del dogma qualunquista.

Qualcuno potrebbe pensare che tutto ciò coincida, altrettanto semplicemente, con il ritorno della Democrazia Cristiana. E su questo versante occorre essere chiari. La Democrazia Cristiana, come diceva tempo fa Guido Bodrato, è stato un “fatto storico”, cioè collocato nel suo tempo. In una precisa stagione storica che non può più essere replicata. E, aggiungeva, “la Dc è come uno specchio infrangibile. Quando si è rotto è andato in mille frantumi”. Una metafora quantomai azzeccata e consigliabile a tutti coloro che coltivano il sogno di replicarla.

Eppure, il “centro” che ritorna è un dato di fatto. Sotto altre sembianze, con un’altra “mission” politica, in un altro contesto sociale e culturale ma sempre con un patrimonio di idee, di valori e soprattutto con una strategia politica che è riconducibile ad un “partito di centro” che declina “una politica di centro”. Una necessità storica e politica che quasi si impone dopo una stagione dominata da un populismo che ha sfregiato la politica e la stessa cultura di governo. Riformista, democratica e socialmente avanzata. Un centro che dev’essere necessariamente inclusivo perché contiene al suo interno culture e sensibilità diverse. Ma tutte riconducibili ad una vocazione centrista. Per questi motivi si parla di una “Margherita 2.0”. E cioè di un soggetto politico che non può che essere lontano dal massimalismo della sinistra, dal populismo dei 5 stelle e dal sovranismo di alcuni settori della destra. Un centro, infine, che sarà inevitabilmente un elemento di equilibrio nella cittadella politica italiana e che contribuirà, al contempo, a ridare dignità e protagonismo alla politica nella sua interezza. Un progetto utile al paese e non solo alle fortune elettorali di un partito e di un luogo politico che da troppo tempo, purtroppo, manca al nostro sistema e alle nostre dinamiche concrete.