Referendum: Magi, vitale per ridare credibilità a istituzioni

"Di fronte alla grave crisi di di credibilità, di rappresentanza del nostro sistema politico istituzionale l'appuntamento referendario della prossima primavera ha un'importanza vitale", così il deputato e presidente di Più Europa Riccardo Magi, tra i promotori del Referendum Cannabis intervenendo alla conferenza stampa della cellula Coscioni Torino per la presentazione del Coordinamento per la difesa dei referendum eutanasia e cannabis. "Nel suo discorso al Parlamento il neorieletto presidente Mattarella ha insistito sul bisogno di un costante inveramento della democrazia e sull'importanza di favorire una nuova stagione di partecipazione. Proprio per questo garantire che la volontà popolare possa esprimersi su temi troppo a lungo rimossi dall'agenda politico istituzionale e che vi sia un'informazione completa e corretta ha più valore costituzionale di tante elucubrazioni su futuribili riforme bloccate in Parlamento dalle stesse forze politiche che partoriscono tali elucubrazioni. Chi ha a cuore la sorte della nostra democrazia rappresentativa sa quanta linfa vitale essa può ricevere dal dibattito pubblico e dalla partecipazione referendaria. Chi ne ha paura e spera di evitarli non si salverà con il maquillage dei sistemi elettorali e anzi contribuirà all'aggravarsi della crisi di legittimazione di tutto il sistema", ha concluso Magi.