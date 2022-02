Vaccini: Torino, accesso diretto per prima dose in tre hub

Da lunedì 7 febbraio accesso diretto per i vaccini in tre hub dell'Asl Città di Torino. Le dosi saranno inoculate all'Arsenale della Pace/Sermig, Via Andreis 18/16 (Cortile del Maglio), al Lingotto, Via Nizza 262 (ingresso pedonale) via Ermanno Fenoglietti 15, e all'hub della Fondazione Compagnia di San Paolo, presso il Poliambulatorio di via Gorizia 112/a. L'iniziativa riguarda a tutte le persone maggiori di 12 anni, residenti a Torino, che devono ancora sottoporsi alla prima dose di vaccino anti Covid, e chi ha il green pass in scadenza (nelle successive 72 ore).