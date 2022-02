SACRO & PROFANO

Ultime manovre sul vescovo,

il sinodo locale non decolla

A Torino sono soltanto sei le parrocchie che hanno avviato le assise sulla sinodalità. L'ala progressista sogna la "spallata" al sacerdozio e l'abolizione del celibato. Le resistenze interne alla curia su dom Ogliari. Nella "nuova" Bose si studia come aggirare i divieti vaticani

La poderosa (si fa per dire) e complicata macchina del Sinodo sulla sinodalità sta facendo fatica ad avviarsi, soprattutto a livello locale. L’operazione, voluta da papa Francesco rappresenta per le avanguardie progressiste ecclesiali l’occasione non tanto di una conversione personale ma l’opportunità per una riforma profonda della Chiesa, una rifondazione di stampo congregazionalista in cui si abbatta finalmente il muro del sacerdozio ordinato, si apra la via all’abolizione dell’obbligo del celibato e si proceda alle ordinazioni femminili. Essa però non sembra stia suscitando tra il popolo grande entusiasmo. Lo hanno notato alcuni siti dove è emerso – con sorpresa degli autori – che gli studenti delle università cattoliche sono molto più interessati a studiare e a divertirsi, piuttosto che partecipare a riunioni su riunioni preparatorie, per far in modo che i loro vescovi possano riunirsi e fare poi una bella riunione.

Nella stessa diocesi di Torino, finora sembrano siano soltanto sei le parrocchie che hanno avviato iniziative al riguardo. Non è un mistero per nessuno che i contenuti del sinodo abbiano ricevuto una ben tiepida accoglienza da parte di molto clero. Al di là dei fini ufficiali presenti nel documento preparatorio si ha l‘impressione che lo scopo del sinodo sia – come quello tedesco – la democratizzazione interna della Chiesa.

Lunedì 31 gennaio scorso, festa di San Giovanni Bosco, si era diffusa la voce che monsignor Cesare Nosiglia avrebbe dato l’annuncio – tanto atteso – del nome del suo successore durante la messa da lui celebrata a Maria Ausiliatrice. Così invece non è stato. A chi gli chiedeva notizie in merito, l’arcivescovo ha dato questa risposta: «Mi chiedete le caratteristiche che deve avere il prossimo vescovo? Deve essere un servitore di Dio, capace di stare vicino ai cittadini in temi cruciali, come il lavoro, l’attenzione ai giovani e agli adolescenti, l’aiuto ai più fragili, il rispetto dei diritti umani. Tutto qui». La risposta, assai laconica, ha sorpreso alcuni ma è perfettamente in linea con la visione del ministero episcopale oggi in voga. Essa configura il vescovo come una specie di dirigente dei servizi sociali, nessun richiamo a Cristo, al soprannaturale, alla missione evangelizzatrice della Chiesa, alla conversione, meno che mai all’aldilà o alle realtà ultime. La secolarizzazione, l’ateismo di massa e delle giovani generazioni, sembrano non costituire un problema. Non avendo una utilità pratica, Dio viene presupposto come fosse un’ovvietà, lo si antepone lasciandolo sullo sfondo quasi come non fosse invece il centro del pensare, parlare e agire dei cristiani.

In sostanza, come ebbe a dire Benedetto XVI, la Chiesa offre oggi al mondo quello che già possiede e quindi non suscita nessun interesse, né c’è da stupirsi se viene percepita dai più come una specie di apparato politico dove si parla solo – e questo vale soprattutto per i vescovi – utilizzando categorie politiche. Si spiega perciò come il nome – dato quasi per certo – dell’abate ordinario di Montecassino abbia suscitato aperta diffidenza e timori in molti ma anche speranza in altri. Secondo alcuni, la temuta ipotesi di un arcivescovo benedettino con il profilo spirituale di dom Donato Ogliari avrebbe mosso un movimento di richieste da parte progressista arrivato fino a Santa Marta per scongiurare l’eventualità della nomina a Torino di un pastore fuori dal ritratto così ben delineato da Nosiglia.

Intanto a Bose è stato eletto – con il pieno avallo della Santa Sede, attestata dalla presenza del delegato pontificio padre Amedeo Cencini – il nuovo priore nella persona del biblista Sabino Chialà. Il suo profilo di uomo di mediazione e di studioso dovrebbe riuscire nell’intento di “pacificare” i dissidi e sopire le tensioni che portarono all’allontanamento di Enzo Bianchi e che forse il suo predecessore, Luciano Manicardi, non aveva fronteggiato con efficacia. Ma soprattutto, il nuovo priore dovrà prestare attenzione a ciò che sta accadendo ad Albiano d’Ivrea dove, a pochi chilometri da Bose, il fondatore con altri dieci monaci sta per in insediarsi nel cascinale appena acquistato e in corso di ristrutturazione. Si dice che Enzo Bianchi e i suoi sodali stiano studiando la formula adatta per “aggirare” il divieto impostogli dalla Santa Sede di fondare una nuova comunità. C’è da scommettere che ci riusciranno.