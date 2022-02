Nebbia in pianura ma tornano venti e neve su Alpi di confine

Nebbia fitta domenica mattina su Torino e su molte pianure del Piemonte, ma dal tardo pomeriggio tornerà il vento e lunedì le raffiche potranno essere molto forti da nord ovest a nord sulle Alpi e forti da nord sugli Appennini. Il vento si propagherà anche alle pianure per cessare nel tardo pomeriggio di lunedì. Sono gli effetti - spiega Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale) - di una saccatura polare inn discesa dal nord Europa: sono previste nevicate, a partire dai 1.500 metri di altitudine, sulle Alpi di confine. Nessuna precipitazione a quote più basse, dove la siccità dura ormai da 60 giorni.