Eurovision: Israele sceglie Ben David per Torino

Il cantante israeliano Michael Ben David rappresenterà il proprio Paese all'Eurovision Song Contest in programma al Pala Alpitour di Torino il 10, 12 e 14 maggio prossimi. Ben David è stato scelto nella serata finale di X Factor in una rosa di 3 concorrenti che avevano sbaragliato tutti i precendenti avversari. Ben David salirà sul palco che vedrà la presenza di Mahmood e Blanco freschi vincitori di Sanremo 2022. Proprio Mahmood, prima della finale di X Factor israeliana di ieri sera aveva inviato su Facebook un augurio ai 3 concorrenti finali. "Auguro a voi tutti buona fortuna. Capisco - aveva detto - come vi sentiate stasera. In bocca al lupo e spero di vedervi presto". Mahmood è molto popolare in Israele dopo la sua partecipazione all'edizione dell'Eurosong Contest del 2019 a Tel Aviv. La sua "Soldi" arrivò seconda in classifica ma con un successo eclatante tra gli israeliani. Ben David è nato nel 1995 ad Ashkelon, cittadina sul mare nel sud di Israele, da una famiglia di origini russa-ucraina e georgiana. Nella votazione ha prevalso di un solo punto sui suoi sfidanti. A Torino canterà una canzone composta appositamente per l'Eurosong.